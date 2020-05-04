В Нью-Йорке продолжают умирать сотни больных коронавирусом

Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 230, за день до этого умерли 226 человек, следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.

Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.

"Самые худшие цифры из дневной статистики. Число жертв за сутки составляет 230", - сказал Куомо.

Согласно приведенным им данным, 3 мая скончались 226 человек, 2 мая - 280 человек, 1 мая – 299, 30 апреля - 289 человек. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.