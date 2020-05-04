И в Канаде не могут остановить коронавирус
Число заражений коронавирусом в Канаде превысило 61 тысячу, за сутки в стране выявлено 1315 новых случаев заражения, число жертв приблизилось к четырем тысячам, сообщает Министерство здравоохранения страны.
В понедельник сообщалось о 59 844 зараженных и 3766 скончавшихся.
По последним данным, в Канаде выявлены 61 159 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 3915. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 32 623 и 18 310 соответственно.