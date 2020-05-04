Ученые подтвердили, что коронавирус попал в Россию из Европы

Ученые из Вашингтонского университета в США отследили путь распространения коронавируса в России посредством изучения генетического материала COVID-19.

Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, команда биолога-эволюциониста Тревора Бедфорда проанализировала данные генетического анализа вирусов Sars-CoV-2 на платформе Nextstrain, которая обновляется в режиме реального времени.

Анализ показал, что число случаев заражения в России резко подскочило еще в марте, а сам вирус заносился в страну многократно.

По данным экспертов, коронавирус действительно «завезли» россиянам из стран Западной Европы, а не из азиатских государств. Об этом свидетельствуют схожие мутации в геноме вируса.

Для нового анализа исследователи изучили генетический материал более чем 4,4 тыс. вирусов Sars-CoV-2, и лишь отдельные геномы были сопоставимы с известными случаями в Азии.

«Это особенно заметно в Москве. Варианты коронавируса, циркулирующие там, едва ли связаны друг с другом. Это говорит о том, что большая часть заражений была завезена из других стран, преимущественно из Западной Европы», — говорится в статье.