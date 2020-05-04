В Белоруссии задержали азербайджанцев с тоннами контрабандных яблок

На днях сотрудники Витебской таможенной службы в Дубровенском районе за сутки выявили сразу три транспортных средства, перевозивших яблоки на территорию России без соответствующей документации.

Были остановлены два малотоннажных автомобилях «Volvo» и грузовик «ГАЗ». Водители — граждане Азербайджана и Российской Федерации не смогли предъявить белорусским таможенникам документацию на яблоки и фитосанитарные сертификаты, которые выдаются в знак качества продукции.

В итоге было изъято 28 тонн свежих яблок неизвестного производства на сумму более 25 тысяч белорусских рублей.