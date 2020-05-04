Как Лятиф вез из Екатеринбурга в Товуз умершего от коронавируса брата

Отдел информации 21:26

В середине апреля в Красноуфимске (Свердловская область России – ред.) скончался 54-летний местный житель по имени Натик. Ещё при жизни мужчине сделали два теста на коронавирус, но они показали отрицательный результат. В итоге COVID-19 у Натига был подтверждён только после смерти, пишут российские СМИ. До сих пор это единственный случай смерти пациента с коронавирусом в Свердловской области по официальной статистике оперштаба.

Натик был родом из Азербайджана, поэтому после смерти его тело отправили на родину. Там планировали взять у него повторный анализ на COVID-19, но в итоге не стали рисковать и похоронили Натика в запаянном цинковом гробу. Тело мужчины в Азербайджан отвозил его родной брат Лятиф. По его словам, два года назад Натик в Екатеринбурге лечился от пневмониии, а коронавирус подхватил в марте, когда поехал в Москву на заработки. «С температурой высокой поехал за товаром. Друг попросил его поработать водителем. Натик всю дорогу температурил и пил холодную воду из холодильника», — рассказал Лятиф. Когда Натик вернулся, за ним ухаживала его сестра. А 27 марта у мужчины был день рождения, на котором собрались много родственников. Ни у одного из них COVID-19 позже не обнаружили.

«Сестра его поила, кормила, ухаживала и ноги ему мыла. Потом с мужем неделю на карантине прожила и ничего. А 27 марта у Натика день рождения был, он сам готовил, хороший был повар. Готовил плов. Все с ним общались и целовались. Их проверяли на коронавирус, и ни у кого он не подтвердился», - вспоминает Лятиф. По словам Лятифа, о том, что посмертный анализ подтвердил COVID-19 у Натика, он не знал и в цинковом гробу вёз тело брата просто на всякий случай. В сам в Азербайджан мужчина попасть не смог — довёз гроб с телом до границы и передал. «Я когда из морга его забирал, женщина в морге сказала: "Езжай смело, никакого коронавируса у него нет". Доехали до границы за 41 час в ту сторону и за 50 часов — обратно. Груз-200 по дороге никто не останавливал. Уже от границы тело Натика довезли до его родного города Товуза, где и похоронили.