В Австрии рассказали о превосходном выходе из изоляции

Австрии удалось избежать второй волны коронавируса после поэтапного выхода из режима ограничений, заявил глава Минздрава Рудольф Аншобер.

По данным Reuters, прирост числа зараженных остается стабильным и сократился до уровня 0,2% ежедневно (против 50% в середине марта).

В прошлые выходные в стране открылись торговые центры, а людям было разрешено свободно перемещаться по улице.

Первая фаза выхода из карантина, по мнению министра, прошла «превосходно» при том условии, что граждане соблюдают санитарные предписания.

«Нет никаких индикаций на какое-либо ощутимое повышение заболеваемости. Ситуация очень и очень стабильная и очень и очень позитивная», — заявил Аншобер.

Как подчеркнул глава МВД Карл Неаммер, залогом успеха в борьбе с коронавирусом является личная ответственность каждого.