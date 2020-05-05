Надежда Бабкина: "Из-за коронавируса у меня было поражено 80% легких"

Народная артистка России Надежда Бабкина впервые рассказала о лечении от коронавируса после выписки из больницы.

В интервью «Комсомольской правде» певица призналась, что перенесла операцию и была введена в искусственную кому из-за поражения 80% легких.

По словам Бабкиной, ей стало плохо в ночь на 27 марта, однако после таблетки от гриппа стало еще хуже. В машине «скорой помощи» ее подключили к кислородной подушке.

Одним из самых неожиданных осложнений стали проблемы с ногами, — внезапно артистка потеряла способность ходить.

«Лежу на каталке, почему-то ноги отказали. Только что ходила, уже не хожу… В реанимационном отделении у меня была операция. Ничего не помню, меня ввели в искусственную кому. Так надо. Около 80% легких было поражено», — рассказала она по видеосвязи.