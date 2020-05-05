В России скончались трое журналистов с коронавирусом

В России умерли трое журналистов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза журналистов России Владимира Соловьева.

По его словам, два сотрудника СМИ скончались в Москве, один — в Перми. «Режиссера-документалиста Александра Радова, который умер в апреле на 80-м году жизни, мы тоже считаем журналистом», — сказал Соловьев.

Глава Союза журналистов также отметил, что всего в стране коронавирусом заразились более 100 журналистов. Более 500 российских корреспондентов находятся на карантине под наблюдением врачей.

Соловьев добавил, что во всем мире скончались 55 журналистов с подтвержденным коронавирусом.