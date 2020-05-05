Загоревшееся во вторник вечером высотное здание Abbco Tower в Шардже, столице одноименного эмирата, потушено, однако здание почти полностью уничтожено, сообщает «Спутник».

По сообщениям очевидцев, потребовалось несколько беспилотных летательных аппаратов, не менее 12 пожарных машин и множество живой силы, чтобы за несколько часов справиться с возгоранием в 48-этажном здании небоскреба в ОАЭ.

На место пожара незамедлительно были направлены пожарные машины и автомобили скорой помощи. Из соображений безопасности жители близлежащих зданий были эвакуированы. Быстрая реакция групп гражданской обороны Шарджи предотвратила крупную катастрофу, заявили власти.

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Небоскреб в Шардже загорелся, передает Khaleej Times.

На кадрах с места ЧП видно, что горят почти все этажи небоскреба.

По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов.

На месте работают пожарные и медики.