Пожар практически уничтожил небоскреб в ОАЭ обновлено, видео
Загоревшееся во вторник вечером высотное здание Abbco Tower в Шардже, столице одноименного эмирата, потушено, однако здание почти полностью уничтожено, сообщает «Спутник».
По сообщениям очевидцев, потребовалось несколько беспилотных летательных аппаратов, не менее 12 пожарных машин и множество живой силы, чтобы за несколько часов справиться с возгоранием в 48-этажном здании небоскреба в ОАЭ.
На место пожара незамедлительно были направлены пожарные машины и автомобили скорой помощи. Из соображений безопасности жители близлежащих зданий были эвакуированы. Быстрая реакция групп гражданской обороны Шарджи предотвратила крупную катастрофу, заявили власти.
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Небоскреб в Шардже загорелся, передает Khaleej Times.
На кадрах с места ЧП видно, что горят почти все этажи небоскреба.
По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов.
На месте работают пожарные и медики.