Трамп: «Коронавирус не был создан в лаборатории»

Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус действительно распространился из китайского города Ухань, однако не был создан в местной лаборатории.

В интервью New York Post глава Белого дома рассказал о «непреднамеренном» характере эпидемии, сняв с китайских властей часть вины за произошедшее.

По словам Трампа, американская разведка не нашла подтверждений тому, что Пекин целенаправленно «выпустил» вирус.

«Он вышел из этого региона и распространился по всему миру. Этого не должно было случиться, и Китай никогда не должен был допустить этого», — добавил Трамп.

В этой связи президент США исключил вероятность военного столкновения с Китаем, хотя ранее заявлял об искусственном происхождении вируса из уханьской лаборатории.