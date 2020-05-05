США захотели сотрудничать с Россией в освоении Луны

США заинтересованы в сотрудничестве с Россией в освоении Луны. Об этом во вторник, 5 мая, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн, выступая по видеосвязи в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Его слова приводит агентство Sputnik.

Соединенные Штаты надеются на участие партнеров по Международной космической станции (МКС) в освоении Луны, отметил глава НАСА.

«Вопрос в том, будет ли Россия заинтересована в том, чтобы отправиться с нами на Луну. Я считаю, что это важные отношения, но я хочу убедиться, что мы не создаем зависимость, в которой мы были для последние девять лет», — сказал Брайденстайн.

По его словам, то, что партнерство Роскосмоса и НАСА продолжается, несмотря на трудности в отношениях России и США, дает надежду другим странам. Он подчеркнул, что Вашингтон не должен быть зависим от Москвы в своей космической программе. Также Брайденстайн отметил, что с возобновлением собственных пилотируемых полетов США не будут зависеть от России при запуске астронавтов, поскольку экипажи будут летать на МКС на космических кораблях обеих стран.