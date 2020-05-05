Шэн Сию, специально для haqqin.az 5 мая 2020, 23:59

В праздничный день 1 мая в Северной Корее состоялась церемония завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном. После почти трехнедельного отсутствия на ней появился лидер страны Ким Чен Ын, который перерезал красную ленту. «Внезапно воскресший» Ким вновь посрамил клеветников, умудрившихся даже выпустить видео с кадрами его «похорон». Он в очередной раз доказал, что по-прежнему живее всех живых, а перебежчики как инсайдеры не стоят и ломаного гроша.

Ну и, заодно уж, северокорейский лидер преподал международной общественности наглядный урок того, каков в реальности уровень «диванных экспертов», чего только не нагородивших за три недели, с того самого момента, когда CNN, со ссылкой на «хорошо информированные источники», запустило «утку» о его смерти. Что, впрочем, уже стало темой для мемов в интернете. Однако во всей этой истории остался один не до конца ясный момент – каков реальный вес сестры северокорейского лидера, Ким Ё Чжон, которую в эти дни называли вероятным преемником Ким Чен Ына. И сегодня мы на haqqin.az постараемся закрыть этот пробел. Не претендуя на истину в конечной инстанции, не собираясь вбрасывать инсайды, а в традиционной для нас манере, постоянно помня о том, что говоря о политических раскладах в КНР, мы постоянно блуждаем в потемках. Напомню о том, о чем уже говорил ранее: в августе 2013 года в основополагающие принципы государственного устройства КНДР было включено положение о превосходстве семейной линии Кимов, «династии Пэкту», как основание для легитимизации династийного руководства Северной Кореи. И именно поэтому Ким Ё Чжон, которой 26 сентября исполнится 32 года, рассматривается как возможный кандидат на пост лидера Северной Кореи, если, конечно, что-то случится с ее старшим братом.

Да, она из тех, про кого принято говорить, что они «родились с золотой ложкой во рту» - младшая сестра Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, дочь бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и внучка основателя и Вечного президента КНДР Ким Ир Сена. В 27 лет - первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), в 29 - кандидат в члены Политбюро, по местным номенклатурным меркам – карьера просто немыслимая, буквально – взлет к вершинам по траектории северокорейской баллистической ракеты, пусками которых ее старший брат добавляет седины официальным лицам то в Сеуле, то Токио, а то и в самих США. Впрочем, и самому Ким Чен Ыну, когда он пришел к власти, было 27, так что слишком уж местную элиту ни пол, ни возраст возможного преемника нынешнего вождя шокировать не может. Ходят слухи, что она была любимицей своего отца, Ким Чен Ира, и он всячески поощрял ее интерес к политике, в частности – разрешил ей обучение на факультете международных отношений в университете Швейцарии. Старший брат также полностью поддерживает ее стремление. С его подачи в 2014 году Ким Ё Чжон начала заниматься имиджем лидера Северной Кореи, а год спустя он ввел ее в «святая святых», средоточие власти КНДР – аппарат Центрального комитета Трудовой партии. А вскоре она начала сопровождать Ким Чен Ына на всех значимых международных встречах, в которых он принимал участие, даже во время саммита с президентом США именно она приносила брату чай и необходимые документы.