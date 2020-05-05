Когда сестра готова править за брата актуальный комментарий
В праздничный день 1 мая в Северной Корее состоялась церемония завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном. После почти трехнедельного отсутствия на ней появился лидер страны Ким Чен Ын, который перерезал красную ленту.
«Внезапно воскресший» Ким вновь посрамил клеветников, умудрившихся даже выпустить видео с кадрами его «похорон». Он в очередной раз доказал, что по-прежнему живее всех живых, а перебежчики как инсайдеры не стоят и ломаного гроша.
Ну и, заодно уж, северокорейский лидер преподал международной общественности наглядный урок того, каков в реальности уровень «диванных экспертов», чего только не нагородивших за три недели, с того самого момента, когда CNN, со ссылкой на «хорошо информированные источники», запустило «утку» о его смерти. Что, впрочем, уже стало темой для мемов в интернете.
Однако во всей этой истории остался один не до конца ясный момент – каков реальный вес сестры северокорейского лидера, Ким Ё Чжон, которую в эти дни называли вероятным преемником Ким Чен Ына. И сегодня мы на haqqin.az постараемся закрыть этот пробел. Не претендуя на истину в конечной инстанции, не собираясь вбрасывать инсайды, а в традиционной для нас манере, постоянно помня о том, что говоря о политических раскладах в КНР, мы постоянно блуждаем в потемках.
Напомню о том, о чем уже говорил ранее: в августе 2013 года в основополагающие принципы государственного устройства КНДР было включено положение о превосходстве семейной линии Кимов, «династии Пэкту», как основание для легитимизации династийного руководства Северной Кореи. И именно поэтому Ким Ё Чжон, которой 26 сентября исполнится 32 года, рассматривается как возможный кандидат на пост лидера Северной Кореи, если, конечно, что-то случится с ее старшим братом.
Да, она из тех, про кого принято говорить, что они «родились с золотой ложкой во рту» - младшая сестра Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына, дочь бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и внучка основателя и Вечного президента КНДР Ким Ир Сена. В 27 лет - первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), в 29 - кандидат в члены Политбюро, по местным номенклатурным меркам – карьера просто немыслимая, буквально – взлет к вершинам по траектории северокорейской баллистической ракеты, пусками которых ее старший брат добавляет седины официальным лицам то в Сеуле, то Токио, а то и в самих США.
Впрочем, и самому Ким Чен Ыну, когда он пришел к власти, было 27, так что слишком уж местную элиту ни пол, ни возраст возможного преемника нынешнего вождя шокировать не может. Ходят слухи, что она была любимицей своего отца, Ким Чен Ира, и он всячески поощрял ее интерес к политике, в частности – разрешил ей обучение на факультете международных отношений в университете Швейцарии.
Старший брат также полностью поддерживает ее стремление. С его подачи в 2014 году Ким Ё Чжон начала заниматься имиджем лидера Северной Кореи, а год спустя он ввел ее в «святая святых», средоточие власти КНДР – аппарат Центрального комитета Трудовой партии. А вскоре она начала сопровождать Ким Чен Ына на всех значимых международных встречах, в которых он принимал участие, даже во время саммита с президентом США именно она приносила брату чай и необходимые документы.
Северная Корея – это всегда не то, что кажется на первый взгляд. Как выразился один мой американский знакомый: «Страна закрытая и вроде как на международном уровне изолированная - но весь мир аж пританцовывает у замочной скважины». И потому не стоит воспринимать гламурную внешность Ким Ё Чжон как отражение ее внутренней сущности, а ее саму – как некую декоративную фигуру, находящуюся во власти только для демонстрации «нового облика Пхеньяна»: смотрите, дескать, у нас женщина – тоже человек.
Реальные полномочия сестры Ким Чен Ына гораздо шире, чем «имиджмейкер при брате» или подавальщица чая. Говорят, что она прекрасно справляется с обязанностями политического советника при лидере страны, пользуется авторитетом у местной госбезопасности и даже сумела убедить северокорейский генералитет в том, что является достойной наследницей дела своих отца и деда в укреплении обороноспособности страны.
За короткое время своей политической деятельности на публике она уже сумела и добиться положительного отношения к себе в Южной Корее, и, что не менее важно – расположить к себе Пекин. Который, вообще, мягко говоря, не склонен очаровываться никем из иностранных политиков, хотя те порою и думают иначе.
При всем том, эксперты и журналисты, которым приходилось лично общаться с этой прекрасной представительницей семейства Кимов и наследницей «династии Пэкту», неизменно отмечают ее умение жестко настоять на своем, «отбрить» оппонента и сказать в нужное время нужные слова.
Северокорейский менталитет, где особую роль играют патриотизм и уважение к памяти своих родителей, великолепное европейское образование и знакомство с западной культурой, умение настоять на своем и отстаивать свое право на собственный путь – вот такой коктейль представляет из себя Ким Ё Чжон.
Для того, чтобы в трудную для страны минуту заменить брата – вполне достаточно. Но вот тех, кто ожидает от нее слабости, уступок и какой-то особой «мягкости» - ожидают серьезные разочарования. Она, конечно, пока не Маргарет Тэтчер, не Дилма Русеф и не Ангела Меркель – но уверенно идет к тому, что бы стать фигурой такого масштаба.