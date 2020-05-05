Глобальное потепление ударит раньше и больнее актуальный комментарий
Тема климатических изменений долгие годы находится во внимании всех мировых СМИ и имеет свои армии фанатиков и скептиков. Скептикам, правда, приходится все сложнее: уникально теплая и совершенно бесснежная минувшая зима во многих странах, где таких чудес отродясь не видывали, убедит кого угодно. Но и на фоне этих очевидных перемен новое исследование, в котором приняли участие китайский, британский и датский ученые, и опубликованное в издании американской Национальной академии наук, производит сильное впечатление своими выводами.
Обычно исследователи рассматривают эффекты глобального потепления в привязке к планете в целом. Результаты размазаны по всей биосфере и выглядят не такими пугающими. В новой работе ученые сосредоточились на человеческой популяции и особенностях ее экосистемы. Как они признаются, для них самих стало неожиданностью, насколько уязвимым оказалось человечество для роста температур. Так, если в среднем по планете до конца столетия станет теплее на 3 градуса, люди в среднем ощутят по потепление на 7,5%.
Причин для этого несколько. Земля прогревается больше, чем океаны, занимающие значительно большую часть поверхности планеты, а люди все-таки живут на земле. В тех климатических поясах, где температуры вырастут особенно высоко, расположены страны с очень большим населением. Кроме того, это страны, где лишь малая часть людей может позволить себе защититься от высоких температур с помощью современного оборудования: кондиционеров, систем вентиляции и т.п. Но речь не только о некомфортных условиях для человеческого организма, под ударом окажется аграрная сфера: сельско-хозяйственные культуры тоже весьма чувствительны к климатическим изменениям.
Такое прогревание атмосферы для трети человечества будет означать проживание при среднегодовой температуре в 29 градусов. Это соответствует нынешним условиям в самых раскаленных частях пустыни Сахары. Но они потому и мало населены. Теперь представьте себе, что в подобном климате окажется около трех с половиной миллиардов людей, проживающих в Индии, Пакистане, Индонезии, Нигерии, Судане. Очевидно, это приведет к колоссальной, невиданной миграционной волне на более приспособленные для жизни территории.
Ученые указывают, что в ближайшие полвека в расселении и условиях жизни человечества произойдут изменения, которых не было предыдущие шесть тысяч лет. Люди всегда в основном жили в зоне средних годовых температур в диапазоне от 11 до 15 градусов. Но уже через полвека им придется в основном жить при среднегодовых температурах в 20 градусов – как в нынешней Северной Африке.
Горизонт в пятьдесят лет – это рукой подать. Если сейчас не готовиться, уровень проблем невиданного масштаба, политических, экономических, гуманитарных, с которыми придется столкнуться людям уже в обозримом будущем, может оказаться непосильным. Безусловно, указывают авторы исследования, мы не можем учесть всех вариантов реагирования правительств на угрожающие факторы. Вполне возможно, удастся найти интересные решения, которые позволят смягчить удар. Но для этого их нужно искать уже сейчас, не медля.