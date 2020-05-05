Леонид Швец, автор haqqin.az 00:03

Тема климатических изменений долгие годы находится во внимании всех мировых СМИ и имеет свои армии фанатиков и скептиков. Скептикам, правда, приходится все сложнее: уникально теплая и совершенно бесснежная минувшая зима во многих странах, где таких чудес отродясь не видывали, убедит кого угодно. Но и на фоне этих очевидных перемен новое исследование, в котором приняли участие китайский, британский и датский ученые, и опубликованное в издании американской Национальной академии наук, производит сильное впечатление своими выводами. Обычно исследователи рассматривают эффекты глобального потепления в привязке к планете в целом. Результаты размазаны по всей биосфере и выглядят не такими пугающими. В новой работе ученые сосредоточились на человеческой популяции и особенностях ее экосистемы. Как они признаются, для них самих стало неожиданностью, насколько уязвимым оказалось человечество для роста температур. Так, если в среднем по планете до конца столетия станет теплее на 3 градуса, люди в среднем ощутят по потепление на 7,5%.

Причин для этого несколько. Земля прогревается больше, чем океаны, занимающие значительно большую часть поверхности планеты, а люди все-таки живут на земле. В тех климатических поясах, где температуры вырастут особенно высоко, расположены страны с очень большим населением. Кроме того, это страны, где лишь малая часть людей может позволить себе защититься от высоких температур с помощью современного оборудования: кондиционеров, систем вентиляции и т.п. Но речь не только о некомфортных условиях для человеческого организма, под ударом окажется аграрная сфера: сельско-хозяйственные культуры тоже весьма чувствительны к климатическим изменениям. Такое прогревание атмосферы для трети человечества будет означать проживание при среднегодовой температуре в 29 градусов. Это соответствует нынешним условиям в самых раскаленных частях пустыни Сахары. Но они потому и мало населены. Теперь представьте себе, что в подобном климате окажется около трех с половиной миллиардов людей, проживающих в Индии, Пакистане, Индонезии, Нигерии, Судане. Очевидно, это приведет к колоссальной, невиданной миграционной волне на более приспособленные для жизни территории.