Израильские военные: иранцы начали уходить из Сирии

Иранцы начинают покидать свои военные базы в Сирии — впервые с тех пор, как Иран ввязался в войну в этой стране, сообщили во вторник сразу несколько израильских СМИ со ссылкой на источник в силах безопасности.

«Сирия платит большую цену за иранское присутствие на своей территории, хотя это не ее война. Иран из ценного приобретения превратился в обузу. Израиль будет усиливать давление на Иран до тех пор, пока он окончательно не покинет Сирию»,— цитирует источник израильское издание Ynet.

Брифинг представителя сил безопасности состоялся после пятой за месяц воздушной атаки по Сирии, ответственность за которые Дамаск возложил на Израиль. Официально израильские военные последнее время воздерживались от комментариев.