В Германии предложили открыть рестораны и кафе 9 мая

Министры экономики 16 федеральных земель ФРГ и глава Минэкономики Петер Альтмайер договорились открывать рестораны и кафе в Германии, начиная с 9 мая. Об этом сообщает местное агентство DPA.

С такой рекомендацией министры выступят в среду, 6 мая, во время конференции правительства Германии с властями федеральных земель.

Кафе, бары и рестораны, закрытые из-за эпидемии коронавируса, вероятно, начнут открываться на этой неделе. Однако обязательно строгое соблюдение гигиенических норм. Для постепенного открытия заведений намечен временной коридор с 9 по 22 мая. С марта все места общепита в Германии работают только навынос.