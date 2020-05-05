Ливан продлил карантин из-за угрозы второй волны коронавируса

Ливан продлил карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, еще на две недели. Премьер-министр страны Хасан Диаб предупредил о возможной второй волне инфекций, передает Reuters.

В Ливане зарегистрирован 741 случай коронавируса и 25 смертей. Правительство начало ослаблять некоторые ограничения на этой неделе, позволив открыть рестораны, но только на 30%.

Ссылаясь на низкий уровень заражения премьер-министр Хасан Диаб сказал, что общая оценка была «превосходной». Однако он отметил, что «граждане не соблюдают ограничения и меры, которые постепенно смягчаются». Это «может негативно отразиться на предотвращении распространения вируса, и существует риск второй волны, которая может быть намного тяжелее первой».

Правительство официально продлило карантин до 24 мая.