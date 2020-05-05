Трамп открестился от попытки свержения Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство США не имеет никакого отношения к тому, что власти Венесуэлы называют провалившейся попыткой вооруженного вторжения в страну. Об этом сообщает Reuters.

Трамп не стал подробно комментировать задержание во время вторжения двух «наемников», которые оказались гражданами США. Он лишь отметил, что с этим еще предстоит разобраться. «Но это не имеет ничего общего с нашим правительством», — добавил глава государства.

В ходе вторжения в Венесуэлу восемь нападавших были ликвидированы, двое задержаны. 13 человек были арестованы на территории страны по обвинению в участии в попытке государственного переворота.