В ЕС не исключают возобновления внутреннего туризма летом

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон не исключил открытия некоторых районов Евросоюза для летнего отдыха. Соответствующее заявление он сделал во вторник в эфире французской радиостанции France Info, передает ТАСС.

«Вполне вероятно, что некоторые зоны будут открыты для туристов, а другие – нет», - отметил он, подчеркнув, что в руководстве ЕС «делают все возможное», чтобы европейцы могли путешествовать этим летом. При этом еврокомиссар указал на различия в развитии пандемии в разных регионах. «Границы пандемии не совпадают с границами стран», - добавил Бретон.

Он также вновь призвал оказать содействие туристической отрасли преодолеть кризис, подчеркнув, что финансовая помощь должна оказываться в виде грантов, а не займов.