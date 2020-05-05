Но не только страны ЕС решили объединить немалые ресурсы в этой акции, на конференции были представлены и государства, не входящие в ЕС, такие, например, как Норвегия. Также участвовали в этом и Саудовская Аравия, и представители ВОЗ, и фонда Била Гейтса.

В понедельник состоялась конференция жертвователей на создание лекарств и вакцины против коронавируса. Большая часть государств- членов Евросоюза огласили свой финансовый вклад в копилку общей борьбы с пандемией.

В то время, как Вышеградская группа (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) после совещания между собой объявила о своей доле вложений в общую копилку… 3 миллиона евро, Норвегия заявила о том, что пожертвует на благое дело 1 миллиард!

Франция и Германия, Великобритания и Канада готовы выделить по полмиллиарда, а Испания, по которой коронавирус прошел тяжелым катком, внесет 125 миллионов евро. Сама Еврокомиссия передаст на это 1 миллиард евро. Огромный Китай перечислит 45 с лишним миллионов, а вот Япония даст более 762 миллионов евро.

Интересно, что Соединенные Штаты, которые сейчас находятся в эпицентре корона-торнадо, не приняли участие в этой инициативе, хотя Европейская комиссия настаивала на такой необходимости.

Общая сумма, которую предполагается собрать, должна составлять 7,5 миллиарда евро. На данный момент не хватает примерно 100 миллионов, так как поначалу вся программа стоила 7,4 миллиарда. Заметим, что небольшая Словения выделяет из своих резервов 12 миллионов, Хорватия — 1 миллион, Румыния — 200 тысяч, а Болгария 100 тысяч евро. В акции приняли участие Южно-Африканская Республика, жертвуя почти 1,2 миллиона, Австралия — более 200 миллионов. А Эстония и Латвия выделили по 100 тысяч евро. Литва пока что «промолчала».

Напомним, что помимо вложений в разработку вакцины против Covid-19, Евросоюз принял решение выделить 500 миллиардов евро на реанимацию экономики в странах-членах, поделив эту помощь пропорционально.