В Иране начались внутренние полеты… и даже в очаги эпидемии наша корреспонденция
В Иране по указанию властей открылся международный аэропорт Тегерана для полетов по внутренним авиарейсам.
Как рассказал haqqin.az иранский политолог Гадир Голкариан, попасть на борт самолета можно только пройдя в аэропорту аппаратный тест на коронавирус, за 15 минут определяющий - инфицирован человек или нет. Так же необходимо использование масок и перчаток в салоне самолета.
Полеты осуществляются во все регионы Ирана, включая так называемые «красные зоны», где высокая зараженность и смертность населения от коронавируса.
По словам Голкарина, власти Ирана официально разделили провинции страны по уровню инфицированности населения на три зоны: выcокий уровень - «красный», средний - «желтый» и «белый» - низкий. К «красной зоне», кстати, отнесен и граничащий с Азербайджанской Республикой иранский остан Ардебиль. Однако авиарейсы возобновлены в регионы со всеми уровнями опасности, даже, к примеру, из «красного» в «белый».
По сравнению с прежним графиком сокращено только количество полетов в день. Авиарейсы внешних маршрутов пока предложены только в две страны - Катар и Оман. Однако пока мало желающих воспользоваться авиасообщением.
В то же время в Иране остаются закрытыми все учебные заведения и места поклонения шиитским святыням. Политолог отмечает, что, несмотря на тяжелый удар коронавируса по всем сторонам жизни иранского государства, власти решили, что эпидемия идет на спад и пора запускать экономику страны.
Известный иранский политолог Ширин Хантер видит в открытии границ и начале работы предприятий вынужденную меру, на которую иранские власти пошли, чтобы спасти экономику от полного краха и расширить возможности реакции на внутренние и внешние вызовы.
«До этого президент Хасан Роухани, - сказала Хантер haqqin.az, - не раз повторял, что возобновление деловой жизни и открытие религиозных объектов будет зависеть от уровня заражения по стране. И учитывая относительное сокращение числа инфицированных, такое решение было принято. Но, как мне кажется, в случае увеличения числа зараженных открытие религиозных учреждений будет отложено. Настаивая на открытии мечетей и мусульманских святынь, религиозные лидеры тем не менее осознают, какой ущерб их авторитету может нанести новый рост заболевания, и потому согласятся на очередную задержку их деятельности».
Вместе с тем политолог считает, что власти Ирана стремятся при любых условиях улучшить оборонные возможности страны, особенно сейчас, когда США, Израиль и Саудовская Аравия постоянно угрожают ей нападением. К тому же для ИРИ проблема борьбы с COVİD-19 заключается не столько в деньгах, сколько в невозможности из-за санкций США импортировать лекарства и другие необходимые медицинские средства. «Иран имеет достаточно денег, но не может получить к ним доступ», - сказала она.
Отметим, что власти ИРИ отказались от помощи США и закрыли проект международной организации «Врачи без границ», предусматривавший размещение в стране шести специализированных госпиталей.
Между тем в Иране не утихают споры вокруг числа заразившихся и умерших от эпидемии коронавируса. Министр здравоохранения Саид Намаки сообщил на днях, что число инфицированных в стране составляет 97 424, а смертей - 6203. Говоря об этом, он предупредил иранцев о высокой вероятности следующей осенью и зимой второй волны коронавируса, а заодно и сезонного гриппа. В связи с чем заявил, что Иран должен построить в стране копию Центра контроля заболеваниями США (CDC).
А исследовательский центр иранского парламента отметил, что фактическое число погибших примерно в два раза выше, а число людей, зараженных новым коронавирусом, в восемь-десять раз больше, чем указано в официальных данных.