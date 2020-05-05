Джейхун Наджафов, собкор 03:34

В Иране по указанию властей открылся международный аэропорт Тегерана для полетов по внутренним авиарейсам. Как рассказал haqqin.az иранский политолог Гадир Голкариан, попасть на борт самолета можно только пройдя в аэропорту аппаратный тест на коронавирус, за 15 минут определяющий - инфицирован человек или нет. Так же необходимо использование масок и перчаток в салоне самолета. Полеты осуществляются во все регионы Ирана, включая так называемые «красные зоны», где высокая зараженность и смертность населения от коронавируса.

По словам Голкарина, власти Ирана официально разделили провинции страны по уровню инфицированности населения на три зоны: выcокий уровень - «красный», средний - «желтый» и «белый» - низкий. К «красной зоне», кстати, отнесен и граничащий с Азербайджанской Республикой иранский остан Ардебиль. Однако авиарейсы возобновлены в регионы со всеми уровнями опасности, даже, к примеру, из «красного» в «белый». По сравнению с прежним графиком сокращено только количество полетов в день. Авиарейсы внешних маршрутов пока предложены только в две страны - Катар и Оман. Однако пока мало желающих воспользоваться авиасообщением. В то же время в Иране остаются закрытыми все учебные заведения и места поклонения шиитским святыням. Политолог отмечает, что, несмотря на тяжелый удар коронавируса по всем сторонам жизни иранского государства, власти решили, что эпидемия идет на спад и пора запускать экономику страны. Известный иранский политолог Ширин Хантер видит в открытии границ и начале работы предприятий вынужденную меру, на которую иранские власти пошли, чтобы спасти экономику от полного краха и расширить возможности реакции на внутренние и внешние вызовы.