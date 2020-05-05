После взлета нефть снова начала дешеветь

Мировые цены на нефть снижаются на фоне вернувшегося беспокойства по поводу дисбаланса спроса на сырье и предложения, свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации, по состоянию на утро среды цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,19% - до 30,91 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,33%, до 24,49 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Ранее стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла до $32,06 за баррель, сообщал ТАСС.