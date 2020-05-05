США могут освободить иранского ученого

Со стороны Ирана в список может попасть ветеран ВМС США Майкл Уайт, который находился в тюрьме с 2018 года. С американской стороны в список на обмен может попасть иранский профессор Сирус Асгари, который был обвинен в краже коммерческой тайны, а в ноябре 2019 года оправдан.

США и Иран готовятся совершить обмен заключенными, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне и Тегеране.

Представитель иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США подтвердил, что Асгари ожидает депортация. Он заразился коронавирусом COVID-19, и сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Заместитель директора отдела по интересам Тегерана в посольстве Пакистана в Вашингтоне Абуль-Фадль Мехрабади сообщил агентству, что Иран взаимодействует с иммиграционной службой, чтобы как можно скорее депортировать Сируса Асгари в Иран.

В декабре 2019 года США и Иран провели обмен заключенными. Вашингтон передал иранского ученого Масуда Солеймани, а Тегеран — американского студента Сюэ Вана.