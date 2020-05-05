Ученые: глюкоза — важная сигнальная молекула иммунной системы
Известно, что во время иммунной реакции (например, при ответе на инфекцию) клетки иммунной системы становятся очень активными, поэтому их потребность в глюкозе увеличивается. Когда иммунитет борется с вирусом, иммунные клетки истощаются, и их активность снижается. И тут жизненно необходимо бывает глюкоза.
Частью нашей иммунной системы являются дендритные клетки, своего рода полицейские нашего организма, отслеживающие признаки опасности в организме. Новое исследование показало, что дендритные клетки при дефиците глюкозы хуже справляются со своими обязанностями.
Исследование было проведено группой ученых ирландского Тринити-колледжа (Trinity College Dublin) во главе с Дэвидом Финлэем, доцентом-вирусологом.
Результаты работы опубликованы в ведущем международном журнале Nature Communications.
По материалам www.medicalnewstoday.com