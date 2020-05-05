Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью ПО «Азеригаз», в последние дни ряд интернет ресурсов и некоторые соцсети запестрели обвинениями в адрес руководства этой структуры. Работавший ранее начальником Агдашского участка магистральных газопроводов Мушвиг Гюлалиев обвинял в коррупционных проделках замгендиректора по общим вопросам ПО «Азеригаз» Зияда Джалилова. И утверждает, что у него имеется в загажнике немало фактов, обличающих замдиректора в коррупционных действиях.

Помнится, еще в недалекое советское время люди часто прибегали для очернения должностных лиц к анонимкам. Написал, бросил в почтовый ящик и все дела. А должностному лицу потом приходилось долго доказывать, что он вовсе не верблюд. Сегодня анонимщиков нет, но свято место, как говорится, пусто не бывает. Соцсети – вот широкое поле для всяких трусов и «добродетелей».

Правда, сей правдолюбитель получает достойный отпор даже от тех, на чью поддержку он рассчитывал – от пользователей соцсетей. Достаточно привести лишь пару сообщений пользователей Facebook. Один из них пишет: «Как быстро ты вспомнил. Зияд муаллим уже лет семь как уволился из «Азеригаз». Зачем попусту обливаешь мужика грязью». А другой раскрывает суть самого автора: «Мушвиг оскорблял работников, беседа с ними не обходилась без ругани. Об этом в Хазарском районе знали все».

Да, таких комментариев бывает немало. Но вскоре они почему-то исчезают. Кто это делает и зачем, сказать трудно. Зато многие работники объединения утверждают, что Мушвиг и Зияд – близкие родственники. Они же добавляют, что непрофессионализм Гюлалиева часто доставлял головные боли его высокопоставленному родственнику. Куда бы его не назначали, Мушвиг подвергался серьезной критике...

И, главное, ни тот, ни другой в данной структуре не работает. «Действительно, эти люди к нам отношения не имеют. Но почему-то склоняется объединение, что заставляет нас реагировать на некоторые моменты», - говорит руководитель отдела Джейхун Сафаров.

По его словам, Джалилов работал заместителем гендиректора ПО по общим вопросам с 2009 года, но в 2014 году уволился по собственному желанию.

Гюлалиев, приступивший к работе в том же 2009 году, был уволен в 2015 году с должности начальника газоэксплуатационного участка Гарадагского района в результате структурных реформ. И почему эта история всплыла наружу сегодня, непонятно. Ведь имей Гюлалиев достаточно фактов, он мог бы своевременно потребовать справедливого наказания своего родственника. Долгое молчание можно объяснить лишь наличием личной неприязни. В то же время нынешний взрыв его эмоций способствует формированию у общественности ложного мнения о «Азеригазе».

В заключение Сафаров предупреждает, что ПО впредь будет отвечать на подобные «выяснения отношений» в правовой плоскости. Потому что подобные разборки не имеющих отношения к объединению лиц наносят ущерб деловому имиджу структуры. Согласно статьи 2 Закона «О свободе получения информации», реализация свободы получения информации не должна приводить к нарушению интересов физических и юридических лиц. А статья 5 того же закона гласит, что информация должна быть объективной, полной и верной. Все это дает ПО основания принимать необходимые меры в судебном порядке в отношении подобных людей и разных медиаструктур, распространяющих их непроверенные мнения. Никто не давал им права склонять имя ПО «Азеригаз».