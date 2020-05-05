Южнокорейская разведка о причинах «исчезновения» Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение трех недель не из-за проведения операции на сердце, а в связи с необходимостью уладить внутренние дела, а также из-за ситуации с коронавирусом, преположили в южнокорейской Государственной разведывательной службе.

«Разведка считает, что председатель Ким сосредоточился на внутренних кадровых перестановках, проводя лично совещания по партийно-государственным вопросам и проблемам укрепления военной мощи. Это также наложилось на ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, поэтому публичная активность была серьезно сокращена», - цитирует РИА Новости зампредседателя парламентского комитета по разведке Ким Бён Ги, который представил позицию южнокорейской разведслужбы по итогам ее отчёта депутатам.

По данным разведки, Ким Чен Ын с начала года появлялся на публике всего 17 раз, это наименьший показатель за всю историю его пребывания у власти. Но это не значит, что у лидера КНДР обязательно были серьёзные проблемы со здоровьем, отметили представители южнокорейской разведки.