Икрам Нур, автор haqqin.az 10:29

В ночь на 5 мая, как сообщило официальное сирийское информагентство SANA, ВВС Израиля нанесли удар по ряду военных объектов в провинции Алеппо на севере Сирии. Израильские военные от комментариев традиционно отказались. Целью нынешней атаки были военные объекты в Аль-Сафире, расположенном в восточной части провинции Алеппо. Есть основания полагать, что крупные взрывы на складе боеприпасов недалеко от города Хомс в тот же день также были вызваны израильским ударом с воздуха.

Это уже шестой или седьмой налет израильской авиации за последние две недели и, если взглянуть на карту целей воздушных атак, то становится очевидным - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к последовательному уничтожению иранской военной инфраструктуры в Сирии. Поскольку в том же Аль-Сафире расположен научно-исследовательский центр - формально подчиненный Дамаску, но в реальности принадлежащий Корпусу стражей исламской революции Ирана – занимающемуся разработкой и производством высокоточных ракет. ЦАХАЛ может отмалчиваться сколько угодно, но направленность атак «неизвестных самолетов», резко участившихся с 31 марта нынешнего года, слишком красноречива, чтобы не «сложить два и два» - получив в итоге вполне однозначный ответ на вопрос, кто за ними стоит. Впрочем, этот секрет Полишинеля не считают нужным сохранять даже министр обороны Израиля Нафтали Беннет, вполне откровенно на прошлой неделе заявивший следующее: «Мы перешли от блокирования усилий Ирана в Сирии к вытеснению его оттуда - и мы не остановимся». А потому главный вопрос в этой истории не в том, «кто бомбил», это ясно еще с 2013 года, а в том, достигнута ли главная цель этих атак, начал ли Иран сворачивать свое присутствие в Сирии?

Израильские эксперты и СМИ пытаются уверить, что налеты вполне успешны, появляются даже заголовки типа «Израиль победил Иран, и Иран начинает выводить свои войска из Сирии» или «Иран начал отказываться от своих огромных военных инвестиций в Сирии». Отбросим внутриизраильские политические разборки вроде той, что тому же Нафтали Беннету скоро придется покидать свое кресло, а потому - очень хочется сейчас представить блестящий отчет о проделанной работе по укрощению воинственного Тегерана. И перейдем к суровой, но объективной реальности. Да, бюджет Ирана переживает сейчас сложные времена, пандемия сделала его еще более дефицитным. И нынешний 2020, и следующий 2021 во всех сценариях будут самыми сложными и трудными для Исламской республики, пусть даже официальные лица убеждают иранскую общественность в обратном. Да, со дня ликвидации Касема Сулеймани, автора, идеолога и командующего иранскими операциями в Сирии прошло 4 месяца, но возникшие от этого у иранцев сложности в регионе еще не ликвидированы. Кстати, «7 сценариев» страшной мести, обещанных Тегераном за его гибель, так и не были реализованы. Его обязанности разделены между четырьмя фигурами - генеральным секретарем Хезболлы Хасаном Насраллой, бригадным генералом Мохаммадом Хеджази, новым заместителем командующего силами «аль-Кодс», адмиралом Али Шамхани, главой Совета национальной безопасности Ирана и генералом Амиром Али Гаджизаде, командующим ВВС КСИР. Что, очевидно, не лучшим образом влияет на координацию действий всех проиранских сил в Сирии.

Однако, все это не означает, что иранский «осьминог начинает свертывать свои щупальца», как образно выразился один анонимный источник, близкий к израильским спецслужбам. Скорее, та пауза в иранской активности, о которой говорят наблюдатели, означает перегруппировку Тегераном своих сил на сирийском фронте. Да и пауза-то эта, скорее всего, чисто формальная, поскольку по информации haqqin.az из Дамаска, иранские эмиссары в сирийской столице развили просто бешеную активность в плане усиления своего влияния на правящий клан Асада, а также на военных и спецслужбы, совершенно не стесняясь того обстоятельства, что этим напрямую вступили в конкуренцию с Москвой. Не отстает от этих политических представителей и иранский бизнес, расширяющий свое присутствие в Сирии и ведущий ожесточенную борьбу за каждый лакомый кусочек сирийских активов, будь то недвижимость, правительственные заказы или же до сих пор работающие в стране фирмы и предприятия. Поэтому говорить о некоем сокращении иранского присутствия в результате израильских бомбардировок означает предаваться иллюзиям, что в политике всегда обходится очень дорого.