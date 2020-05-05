В Азербайджане началось внедрение услуги видеоконференции на основе Azcloud

Следует отметить, что крупным государственным мероприятием международного уровня, недавно организованным на основе сервиса видеоконференции, стал Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы на тему «Мы вместе против COVID-19», прошедшей по инициативе Президента Азербайджанской республики господина Ильхама Алиева. Именно для этого значимого онлайн-совещания, в котором приняло участие более 40 стран мира и различных международных организаций, были тщательно подготовлены основные процессы и процедуры для данного облачного решения, были обеспечены надежность и безопасность связи, а также синхронный перевод. Кроме того, “AzInTelecom” оказал специальную техническую поддержку странам-участникам мероприятия при обеспечении правильного подключения их представителей к видеоконференции и установлении стабильной связи.

ООО AzInTelecom, действующее при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, впервые в стране запустило сервис «видеоконференция как услуга» (VCaaS) на основе своей облачной инфраструктуры Azcloud.

Помимо этого, международная видеоконференция Совета сотрудничества тюркоязычных государств, состоявшаяся по инициативе Президента Азербайджана И. Алиева еще в начале распространения пандемии коронавируса COVID-19, при участии президентов Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Туркменистана, премьер-министра Венгрии, генерального секретаря Тюркского совета, представителей руководства Всемирной организации здравоохранения, также была проведена онлайн посредством устойчивой и зашифрованной связи.

Еще одним важным международным мероприятием, состоявшимся благодаря технической и технологической поддержке “AzInTelecom”, четкой настройке системы и обеспечению качественной связи на основе облачных технологий, стала видеоконференция, посвященная борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 при участии министров здравоохранения и транспорта стран-членов Тюркского совета.

Отметим, что посредством видеоконфренции Cisco, установленной на облачных услугах Azcloud от ООО “AzInTelecom”, действующий на основе международного сертифицированного Data Center TIER III во время вышеуказанной видеоконференции, более 80 стран мира получили возможность наблюдения за видеоконференциями международного уровня.

Благодаря качеству, надежности и устойчивости инфраструктуры и облачных решений Azclouda, а также высококвалифицированному персоналу, ООО “AzInTelecom”, действующее при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, готово к проведению любых видеомероприятий и способно предоставить безупречные пути решения различных технологических и цифровых задач в кратчайшие сроки.

В ходе международных видоеконференций, ООО “AzInTelecom” обеспечивает высококачественную прямую трансляцию и шифрование сигнала в соответствии с самыми строгими стандартами безопасности.

Таким образом компания способна обеспечить высокий уровень организации широкомасштабных видеоконференций на основе облачных технологий не только на местном, но и на международном уровне, с оказанием технической поддержки в режиме 24/7.