Трамп отказался надеть маску во время визита на завод
Президент США Дональд Трамп не стал надевать защитную медицинскую маску во время посещения завода по производству средств индивидуальной защиты для медиков, хотя правила безопасности предписывали сделать это в обязательном порядке, сообщает CNN.
Телеканал приводит кадры, на которых Трамп изучает производство на заводе компании Honeywell в Аризоне в защитных очках, но без маски. При этом на видеозаписи виден знак, требующий от всех сотрудников носить ее постоянно. При этом перед тем, как отправиться в Аризону, американский президент заявил, что собирается надеть маску, передает ТАСС.
После появления видеозаписи посещения Трампом завода в Белом доме пояснили, что администрация предприятия не настаивала на обязательном ношении масок президентом и сопровождающими его лицами, хотя ряд мер безопасности были предприняты. В частности, и сам Трамп, и другие участники визита носили защитные очки.