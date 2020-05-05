В Азербайджане о негативном результате теста на коронавирус сообщат по SMS

В Азербайджане лицам с негативным результатом теста на коронавирус отправляются оповещения посредством SMS, говорится в сообщении Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

В сообщении отмечается, что медучреждения, выделенные для лечения больных коронавирусом, автоматизированы Управлением информационных технологий и инноваций агентства. Всего автоматизированы 120 пунктов по приему образцов и 19 лабораторий.

Эти медучрежджения оснащены компьютерным оборудованием, принтерами, приборами, считывающими баркоды, соответствующим программным обеспечением.

Пункты по приему анализов для выявления случаев заражения коронавирусом находятся в медучреждениях специального режима, выделенных для лечения больных коронавирусом, также эту функцию выполняет скорая медицинская помощь.

Они обрабатывают результаты тестов, размещая их в единой информационной базе, в электронной форме информируют о результатах Оперативный штаб при Кабмине и другие надлежащие госструктуры.