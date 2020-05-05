В России закрывают еще один город

В России город Находка (Приморский край) будет закрыт на карантин из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Ограничения на въезд и выезд из города начнут действовать 8 мая.

По данным регионального Роспотребнадзора, темп прироста инфицированных в Находке почти в два раза превышает среднее значение по региону.

Покидать город и въезжать в него смогут только граждане, работающие на предприятиях непрерывного цикла. На время карантина будет прекращена работа торговых центров, планируется тотальная санобработка общественных мест.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции.