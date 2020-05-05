6 мая 2020 года в центральной части Каспийского моря сторожевой корабль Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана принял тело убитого 30 апреля этого года в результате применения оружия во время задержания граждан Азербайджана сотрудниками береговой охраны пограничной службы Национального комитета безопасности Казахстана 30 апреля гражданина Азербайджана Гахрамана Ибрагимова, которое было передано семье погибшего. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГПС.

Напомним, в результате инцидента на водных границах Казахстана и Азербайджана 30 апреля погиб азербайджанский рыбак. Жители Нефтчалинского района на лодке нарушили водные границы, и казахстанские пограничники открыли огонь на поражение. Погибший – житель села Кюркенд Ибрагимов Гахраман Кямиль оглу скончался от огнестрельного ранения в голову. Другие жители села Эмин Нариман оглу Нуриев, Эльшан Гусейнбала оглу Гусейнов получили ранения.