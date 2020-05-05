Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в воинской части в прифронтовой зоне, строительство которой находится на стадии завершения.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, в воинской части будут созданы все необходимые условия для обеспечения проживания личного состава и выполнения им служебно-боевых задач.

Проверив ход строительных работ, проводимых в новостроящейся воинской части, министр обороны дал соответствующие указания в связи с качественным выполнением и своевременным завершением работ.