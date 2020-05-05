В Азербайджане возобновляются сертификационные экзамены для медработников

В Азербайджане стартовала подготовка к сертификационным экзаменам для медработников. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В информации отмечается, что согласно постановлению Кабинета министров, принятого в рамках борьбы с COVİD-19, с целью предотвращения распространения вируса в стране и его последствий, в Азербайджане был объявлен карантинный режим. Однако Оперативный штаб объявил о смягчении рядя ограничений с 4 мая.

Учитывая это, подготовка к сертификационным экзаменам и пробные экзамены возобновляются в индивидуальном порядке.

Так образом, медицинские работники в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе могут участвовать в пробных экзаменах и тренингах в индивидуальном порядке, не более 5 человек в день. Кроме того, медицинские работники в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе могут участвовать в сертификационных экзаменах на добровольной основе.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам (012) 433-08-93 и (099) 891-50-00.