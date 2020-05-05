Трамп передал Путину послание

Президент США Дональд Трамп передал российскому лидеру Владимиру Путину сообщение. Об этом заявил в интервью Интерфакс посол США в России Джон Салливан.

«Недавно мы передали послание от президента Трампа президенту Путину, в котором тот соглашается с тем, что саммит «ядерной пятерки» — это хорошая идея», — отметил Салливан.

По его словам, сейчас лидеры обсуждают содержание и организацию этой встречи. Салливан отметил, что за последний месяц официальные лица США и России неоднократно связывались на разных уровнях.