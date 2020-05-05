«Бакметрополитен»: открытие метро зависит от решений Кабмина

Вопрос открытия метро зависит от решения Кабинета министров Азербайджана, сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, факторы, влияющие на открытие метро, зависят от пассажиропотока в связи со смягчением карантинного режима в стране.

«В зависимости от решения Кабинета министров будет известна дата открытия метро. Если ситуация в стране стабилизируется, число зараженных по отношению к вылечившимся уменьшится, в таком случае возможно открытие метро», - сказал Бахтияр Мамедов.

Движение поездов Бакинского метрополитена было приостанавлено 31 марта.