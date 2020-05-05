Четвертый день подряд: в России больше 10 000 новых случаев коронавируса

На утро 6 мая в России зарегистрированы 10 559 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных достигло 165 929 человек, сообщает российский оперативный штаб по борьбе с вирусом.

За последние сутки скончались еще 86 пациентов с COVID-19. С начала распространения коронавируса в России умерли 1 537 человек. Выздоровели 21 327 человек (+1462 человека за минувшие сутки).

Число новых зараженных превысило 10 000 человек четвертый день подряд.

Как сообщает ТАСС, Россия обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, число заразившихся достигло 165 929. В Германии, по сведениям Института имени Роберта Коха на утро среды, подтверждено 164 807 случаев.