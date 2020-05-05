Силовики накрыли еще один банк

На основании поступившей информации о противозаконных действиях должностных лиц ОАО Yelo Bank Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре провело расследование. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно информации, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что директор филиала № 12 Шукюр Гасанов совместно с кассиром филиала Бабеком Ибрагимли, используя служебное положение в корыстных целях, с целью получения незаконных материальных и иных благ для себя или третьего лица с января 2017 года осуществили незаконный обмен денежных средств без согласия граждан, в том числе совершили незаконные валютные операции от имени 19 граждан на общую сумму 190 тысяч долларов США, без их ведома. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог) Уголовного кодекса Азербайджана.

В целях всестороннего расследования, определения и привлечения к ответственности всего круга виновных по этому делу продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.