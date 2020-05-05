В США отказались сокращать добычу нефти

Железнодорожная комиссия Техаса, регулятор нефтяной отрасли штата, отказалась вводить пропорциональное сокращение добычи нефти для местных компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Вместо этого решено приоритетно поддержать компании, которые добывают до тысячи баррелей в день, и снять ряд ограничений на консервацию и открытие скважин. Также им разрешили оставлять нефть в альтернативных хранилищах.

Такой вывод поддержали два из трех участников комиссии. Они подчеркнули, что теперь компании сами смогут судить, каким будет сокращение производства, которое позволит им удержаться на рынке.

Райан Ситтон, третий участник комиссии, резко раскритиковал это решение. Он написал в своем Twitter, что выполнить свою работу органу помешало политическое давление.

Ранее он же выступал за совокупное ограничение добычи в мире на 20 миллионов баррелей в сутки, что невозможно без участия США. В противном случае, уверен Ситтон, переполненность хранилищ в ближайшем будущем заставит сокращать добычу уже на 30 миллионов баррелей.