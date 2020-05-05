Ученые: COVID-19 мутировал и стал более заразным

За время пандемии COVID-19, появившийся в Китае и атаковавший 217 стран, мутировал, и новый штамм стал еще более опасным для человека. Об этом сообщают американские ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса в США, которые сотрудничали с коллегами из британского Университета Дюка и Университета Шеффилда.

Специалисты проанализировали несколько тысяч последовательностей генома коронавируса из базы данных организации, собирающей данные по коронавирусами и гриппу — Global Initiative for Sharing All Influenza, и обнаружили 14 мутаций. Одна из них затрагивает шиповидный белок и упрощает вирусу присоединение к клеткам организма из-за образования водородной связи, пишет Росбалт.

По мнению специалистов, способность SARS-CoV-2 быстро мутировать, характерная для РНК-вирусов, может потенциально ограничить эффективность вакцины.