В Ухане впервые открыли школы

В китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения пандемии коронавируса COVID-19, возобновляют учебный процесс в школах. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что за парты возвращаются только ученики старших классов, которые должны подготовиться к предстоящим экзаменам. Все ученики должны пройти тесты на коронавирус и придерживаться социальной дистанции в школе.

Как сообщает Синьхуа, в провинции Хубэй уже 32 дня подряд нет новых случаев заражения COVID-19. К концу вчерашнего дня в больницах провинции не осталось находящихся на лечении пациентов с коронавирусом.