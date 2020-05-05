В ВОЗ призвали лечить от коронавируса только проверенными средствами

В ВОЗ подчеркнули, что организация поддерживает традиционную медицину, но использовать ее средства нужно только после того, как они успешно прошли клинические испытания.

Применение непроверенных средств против коронавирусной инфекции может поставить под угрозу жизнь пациентов, предупреждают представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Есть много видов традиционной медицины, которые приносят пользу... Однако применять подобные средства нужно после очень строгих испытаний, как это происходит в современной медицине. Такова наша позиция", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет ТАСС.

Того же мнения придерживается и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. "Нужно быть уверенным, что предлагаемые средства традиционной медицины протестированы таким же образом, как и обычные лекарства", - отметил он.