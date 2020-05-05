В США назвали Китай главной угрозой

Кандидат на пост директора национальной разведки США конгрессмен Джон Рэтклифф рассказал об угрозах для страны.

По его мнению, главную опасность для США представляет Китай. И это не только ситуация с коронавирусом, но и вопросы кибербезопасности, пишет Daily Mail.

Вашингтон не хочет, чтобы Пекин диктовал свои условия на международном рынке, заявил Рэтклифф.

Рэтклифф также напомнил про глобальный инфраструктурный проект Китая «Один пояс, один путь». Он назвал его «военно-гражданской инициативой» для подчинения частного сектора государственным интересам. Кроме того, конгрессмен считает, что этот китайский проект нацелен на вытеснение США с роли мировой сверхдержавы.