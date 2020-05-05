Сахиль Бабаев: «Меры по социальной поддержке охватили свыше 48% населения Азербайджана»

Меры по социальной защите населения, осуществляемые со стороны государства в связи с пандемией, только по линии Министерства труда и социальной защиты населения охватили свыше 4,8 миллиона граждан, что превышает 48% населения страны. Об этом журналистам заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в первую очередь в период пандемии была обеспечена защита 1 миллиона 660 тысяч рабочих мест и зарплат людей, работающих по найму (с трудовым договором). Вторым важным направлением является обеспечение продолжительности социальных выплат. В апреле были совершены выплаты пенсий и пособий для двух миллионов человек, а 342 тысячи человек (свыше 82 тысяч семей) получили адресную социальную помощь.

Сахиль Бабаев также напомнил о единовременных выплатах для 600 тысяч малоимущих, безработных и потерявших неформальную работу граждан.

Еще одним важным направлением является увеличение оплачиваемых общественных рабочих мест с 38 до 90 тысяч. В этом году как минимум 12 тысячам семей будет оказана помощь в создании мелких хозяйств в рамках программы обеспечению самозанятости. Также ведется работа по обеспечению продуктовой помощью 100 тысяч семей.

Министр также добавил, что ведутся работы по изменению в законодательстве, которое позволит охватить страховыми выплатами по безработице до 20 тысяч человек.