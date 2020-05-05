Австралиец ошибся с лотереей и сорвал джекпот

Житель австралийского города Хобарт (штат Тасмания) случайно сорвал джекпот, перепутав лотереи, сообщает американское информационное агентство UPI.

Мужчина, имя которого не называется, планировал приобрести лотерейный билет, но в процессе покупки ошибся.

«На самом деле я хотел сыграть в Superdraw, но по ошибке купил в розыгрыш TattsLotto. Это привело меня к победе и я доволен», – рассказал австралиец. В итоге он выиграл в лотерею 785 303 доллара.

Теперь австралиец собирается погасить ипотеку, а потом, после окончания режима изоляции, хочет выбраться в город и отметить свою победу.