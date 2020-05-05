Кремль: Мишустин не будет участвовать в совещании с Путиным

Участие премьер-министра РФ Михаила Мишустина в совещании с президентом Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что на сегодняшнем совещании с президентом РФ будут обсуждаться предложения о поэтапной отмене ограничений.

Глава российского кабмина 30 апреля рассказал президенту, что его тест на коронавирус дал положительный результат, в связи с этим он вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения. Исполняющим обязанности главы правительства назначили первого вице-премьера Андрея Белоусова.