Кремль: Мишустин не будет участвовать в совещании с Путиным
Участие премьер-министра РФ Михаила Мишустина в совещании с президентом Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом не планируется, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Предполагается, что на сегодняшнем совещании с президентом РФ будут обсуждаться предложения о поэтапной отмене ограничений.
Глава российского кабмина 30 апреля рассказал президенту, что его тест на коронавирус дал положительный результат, в связи с этим он вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения. Исполняющим обязанности главы правительства назначили первого вице-премьера Андрея Белоусова.