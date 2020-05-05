Конфликт со стрельбой на границе Узбекистана и Киргизии

На киргизско-узбекской границе произошел инцидент. Как сообщает «Радио Азаттык», конфликт произошел 1 мая, но известно о нем стало только сейчас.

В Госпогранслужбе Киргизии заявили, что жители анклава Сох, который принадлежащит Узбекистану, попытались пройти на киргизское пастбище. Пограничники не пустили их. Вскоре к погранзаставе пришли 50-60 жителей анклава и стали бросать в пограничников камни. Те в ответ произвели несколько выстрелов в воздух.

После инцидента были проведены переговоры с участием глав администраций Соха и Кадамжайского района Баткенской области Киргизии.

«Азаттык» отмечает, что одновременно появились сообщения еще об одном конфликте, произошедшем между жителями анклава Сох и киргизского села Чарбак. Однако об этом инциденте известно мало.