В Британии заявили о природном происхождении коронавируса

Коронавирус COVID-19 изначально передался к людям от зараженных вирусом животных, полагают в Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве.

По словам собеседников телеканала, британские власти считают, что точное место, где впервые произошла передача вируса человеку, может так и остаться неизвестным, пишет Интерфакс.

В то же время, отмечает британский телеканал, в Великобритании не опровергают теорию США о том, что утечка вируса произошла из лаборатории китайского города Ухань (провинция Хубэй), однако считают ее маловероятной.

Британской теории также придерживаются в Австралии. Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон считает, что источником вируса, вероятно, является морской рынок в Ухане.