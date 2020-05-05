Синоптики о погоде на завтра: дожди и ветер
Завтра, 7 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидаются дожди, местами интенсивные, возможны грозы. Утром туман, умеренный северный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 13-16, днем 18-21 градус тепла, в Баку ночью 14-16, днем 18-20 градусов тепла.
Атмосферное давление возрастет с 750 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 80-90%.
В регионах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами ливневые, возможны грозы, выпадет град. На высокогорных территориях ожидается снег. Ночью и утром туман, западный ветер, местами с усилением. Температура воздуха ночью 11-16, днем 20-25, в горах ночью 3-7, днем 10-15 градусов тепла.