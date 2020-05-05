Отдел международной политики 13:55

Мы недавно сообщали о резких оценках европейских политиков в адрес Венгрии и Польши, которые обвиняют власти этих стран в проведении авторитарной линии на свертывание демократических ценностей. Лидер Венгрии не оставил без внимания эти нападки. На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо лидерам партий, входящих в Европейскую Народную партию (ЕНП), как часть Европарламента. В нем он довольно резко требует извинений о тех, кто присоединился к распространению фейк-ньюз о Венгрии.

Он подчеркнул, что он сам и Венгрия и раньше были несправедливо атакованы, но нынешние нападки «наиподлейшие и наиболее циничные». Особо он указал на Дональда Туска, председателя ЕНП, который «дошел до того, что провел аналогию предпринятых в Венгрии шагов с Карлом Шмиттом, сторонником и идеологом немецкого нацистского режима». В письме Орбан обращается к тем, кто не встал на путь нападок: «Благодарю наших настоящих союзников, которые, несмотря на направленное на нас давление, остались верны правде и стояли на нашей стороне. От тех же, кто из-за недостатка знаний или из-за недоброжелательности присоединился к распространению фейк-ньюз, ожидаю, что попросят прощения у Венгрии и сделают соответствующие выводы». Далее премьер поясняет, в чем суть конфликта.

«Утверждалось, что парламент (Венгрии -прим.авт.) закрыт, в то время, когда он регулярно заседает, и там проходят горячие дебаты. Ложно утверждалось, что я обеспечил себе неограниченную власть. В то же время, наоборот: компетенция парламента расширилась в ущерб правительству». В.Орбан указал при этом, что парламент может отменить чрезвычайное положение и отменить чрезвычайные меры. Речь идет о принятом 30 марта законе о защите перед коронавирусом, согласно которому правительство при чрезвычайном положении «может приостанавливать действие некоторых законов, отступать от статей законов и принимать другие чрезвычайные шаги в целях гарантирования жизни и здоровья граждан, законной безопасности и стабильности национальной экономики». Орбан выразил сожаление, что к распространению ложной информации присоединились не только формальные политические враги, но и некоторые политики ЕНП, к которой принадлежит правящая в Венгрии партия Фидес. Особо Виктор Орбан подчеркнул роль Дональда Туска, который, по словам венгерского премьера, «дошел до того, что провел аналогию предпринятых в Венгрии шагов с Карлом Шмиттом, сторонником и идеологом немецкого нацистского режима».

Премьер обратил внимание, что 17 апреля депутаты Европарламента в своей резолюции выразили «серьезные опасения», касающиеся предпринятых властями Венгрии шагов «в целях продления чрезвычайного положения в стране на неопределенный срок, введения указом приостановки и ослабления парламентского контроля над кризисной ситуацией». Депутаты призвали Европейскую комиссию к точной оценке, являются ли принятые Венгрией меры соответствующими уставу Евросоюза, а также к «использованию всех доступных инструментов и санкций ЕС, в том числе финансовых для противодействия серьезному и длительному нарушению». Тем временем, продолжает в своем письме Виктор Орбан, Еврокомиссия проанализировала венгерские предписания во время коронавируса и пришла к выводу, что нападки на его страну безосновательны. «Размещая в тексте резолюции ложь, депутаты Европейского парламента выставили себя и свою институцию на посмешище... Выдуманную ложь нельзя, однако, исправить», - подчеркнул премьер Венгрии. В заключительной части письма он пишет: «Мы не можем позволить, чтобы наши политические противники присваивали право законотворчества и использовать общие ценности как политическое оружие. Вскоре мы должны сами решать, позволим ли нас разделять и по прежнему ослабляться или объединимся и останемся ведущей политической консервативной силой в Европе. В стоящем перед нами периоде, полном вызовов, желаю много сил и мудрости».