В Иране более ста тысяч зараженных COVID-19
В Иране число случаев заражения коронависом превысило отметку в 100 тысяч, сказал официальный представитель Минздрава ИРИ Киануш Джаханпур.
"Число случаев заражения коронавирусом преодолело отметку в 100 тысяч, достигнув 101 650. За прошедшие сутки удалось выявить 1 680 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране", - цитирует РИА Новости представителя иранского Минздрава.
По словам Джаханпура, всего выздоровели 81 587 человек. За последние 24 часа скончались 78 человек, заразившихся коронавирусом, всего же число жертв составляет 6 418.